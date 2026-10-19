VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen VAT-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das VAT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 338.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.586 VAT-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’011.83 CHF, da sich der Wert eines VAT-Anteils am 16.10.2026 auf 608.80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80.12 Prozent angezogen.
VAT war somit zuletzt am Markt 18.21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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