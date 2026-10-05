SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VAT-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 379.20 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.264 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 699.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84.44 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte VAT einen Börsenwert von 20.99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch