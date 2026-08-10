SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen VAT-Anteile an diesem Tag bei 357.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.796 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’770.69 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 07.08.2026 auf 633.20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77.07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 18.95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch