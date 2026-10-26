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26.10.2026 10:02:25
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs des VAT-Papiers betrug an diesem Tag 322.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.310 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.60 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 23.10.2026 auf 560.20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73.60 Prozent.
VAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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