SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Varia US Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Varia US Properties-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40.10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2.494 Varia US Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28.18 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Papiers am 23.10.2026 auf 11.30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.82 Prozent verringert.

Varia US Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114.52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch