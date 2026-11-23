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|Lukratives Varia US Properties-Investment?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Titel Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Varia US Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.80 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.455 Varia US Properties-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 264.55 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 20.11.2026 auf 10.00 CHF belief. Mit einer Performance von -73.54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Varia US Properties jüngst 101.19 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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