SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93.80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.661 Valiant-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’635.39 CHF, da sich der Wert einer Valiant-Aktie am 04.09.2026 auf 153.40 CHF belief. Mit einer Performance von +63.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch