Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Valiant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.718 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 146.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’564.84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56.48 Prozent gesteigert.
Valiant wurde am Markt mit 2.30 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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