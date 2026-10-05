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Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500

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Valiant-Investment 05.10.2026 10:02:19

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Valiant-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Valiant
151.13 CHF 0.90%
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Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Aktie betrug an diesem Tag 94.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 106.383 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Valiant-Anteile wären am 02.10.2026 16’000.00 CHF wert, da der Schlussstand 150.40 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60.00 Prozent angezogen.

Der Valiant-Wert an der Börse wurde auf 2.37 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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