Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Valiant gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Valiant-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 126.40 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.911 Valiant-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’221.52 CHF, da sich der Wert einer Valiant-Aktie am 25.09.2026 auf 154.40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 22.15 Prozent.
Valiant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.43 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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