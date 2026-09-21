SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Valiant-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91.25 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.096 Valiant-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 167.23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 152.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67.23 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2.40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch