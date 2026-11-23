Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Valiant-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Valiant-Aktie bei 136.60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.732 Valiant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109.66 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 20.11.2026 auf 149.80 CHF belief. Mit einer Performance von +9.66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Valiant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch