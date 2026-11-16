SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Valiant-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Valiant-Papier bei 99.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 100.402 Valiant-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’722.89 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 13.11.2026 auf 156.60 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 57.23 Prozent.

Am Markt war Valiant jüngst 2.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch