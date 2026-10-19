Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Valiant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Valiant-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 97.50 CHF wert. Bei einem Valiant-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.256 Valiant-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 147.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’515.90 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51.59 Prozent.
Zuletzt verbuchte Valiant einen Börsenwert von 2.33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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