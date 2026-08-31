Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.
Am 31.08.2025 wurde das Valiant-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 132.20 CHF wert. Bei einem Valiant-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.756 Valiant-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 112.41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 148.60 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 112.41 CHF entspricht einer Performance von +12.41 Prozent.
Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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