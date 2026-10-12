SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91.40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, befänden sich nun 1.094 Valiant-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 149.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.02 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.02 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch