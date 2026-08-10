Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Valiant-Papiers betrug an diesem Tag 96.70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.034 Valiant-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (153.80 CHF), wäre das Investment nun 159.05 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 59.05 Prozent.
Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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