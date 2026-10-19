V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem V-Zug-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.645 V-Zug-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 863.64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39.90 CHF belief. Mit einer Performance von -13.64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die V-Zug-Aktie bei 72.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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