V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Investoren gebracht.
Am 10.08.2021 wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 143.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.696 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29.25 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 07.08.2026 auf 42.00 CHF belief. Mit einer Performance von -70.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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