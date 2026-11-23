Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem V-Zug-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.695 V-Zug-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 70.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.66 Prozent eingebüsst.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die V-Zug-Aktie bei 72.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch