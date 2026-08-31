SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet

Am 31.08.2023 wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die V-Zug-Aktie bei 66.90 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.495 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 42.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62.78 CHF wert. Mit einer Performance von -37.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des V-Zug-Papiers bei 72.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch