SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem V-Zug-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 42.30 CHF. Bei einem V-Zug-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.364 V-Zug-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.00 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 18.09.2026 auf 42.30 CHF belief. Mit einer Performance von - Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch