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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TX Group-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 173.40 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 57.670 TX Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 182.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’542.10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.42 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von TX Group betrug jüngst 1.87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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