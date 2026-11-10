SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das TX Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren TX Group-Anteile an diesem Tag 163.00 CHF wert. Bei einem TX Group-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.135 TX Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 185.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’134.97 CHF wert. Mit einer Performance von +13.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch