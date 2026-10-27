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27.10.2026 10:02:08
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TX Group gewesen.
Die TX Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85.80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die TX Group-Aktie investierten, hätten nun 116.550 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 183.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’351.98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113.52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von TX Group belief sich zuletzt auf 1.88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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