SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 158.00 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63.291 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 156.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’873.42 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 636.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch