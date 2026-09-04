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Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104

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Lohnendes Thurgauer Kantonalbank-Investment? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Thurgauer Kantonalbank
162.14 CHF 0.27%
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Am 04.09.2025 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 158.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.309 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 1’028.39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 163.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.84 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 652.07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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