SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 124.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.803 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (158.00 CHF), wäre das Investment nun 126.91 CHF wert. Damit wäre die Investition um 26.91 Prozent gestiegen.

Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 623.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch