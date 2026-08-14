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Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104

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Thurgauer Kantonalbank-Anlage 14.08.2026 10:02:28

SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment gewesen.

Thurgauer Kantonalbank
162.42 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Thurgauer Kantonalbank-Papier bei 122.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8.163 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 166.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’359.18 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 35.92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 652.35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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