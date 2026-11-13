SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Thurgauer Kantonalbank-Papier bei 107.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93.458 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’308.41 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 12.11.2026 auf 174.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63.08 Prozent angezogen.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 701.06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch