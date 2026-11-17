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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Temenos gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Temenos-Papiers betrug an diesem Tag 65.60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.524 Temenos-Anteilen. Die gehaltenen Temenos-Papiere wären am 16.11.2026 122.87 CHF wert, da der Schlussstand 80.60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +22.87 Prozent.
Temenos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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