Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie Investoren gebracht.
Am 29.09.2025 wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Aktie betrug an diesem Tag 64.05 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 156.128 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’382.51 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 28.09.2026 auf 66.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.83 Prozent.
Der Börsenwert von Temenos belief sich jüngst auf 4.50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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