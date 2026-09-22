Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Temenos-Investmentbeispiel
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Temenos-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 62.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Temenos-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.077 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 68.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’095.66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.57 Prozent gesteigert.
Temenos war somit zuletzt am Markt 4.52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Temenos AG
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Temenos AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.