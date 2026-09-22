SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Temenos-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 62.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Temenos-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.077 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 68.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’095.66 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.57 Prozent gesteigert.

Temenos war somit zuletzt am Markt 4.52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch