Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.754 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 24.08.2026 131.58 CHF wert, da der Schlussstand 75.00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +31.58 Prozent.
Temenos war somit zuletzt am Markt 4.77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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