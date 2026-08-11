SPI-Titel Temenos-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Temenos von vor 3 Jahren rentiert?

Temenos-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71.88 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.912 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 10.08.2026 1’003.06 CHF wert, da der Schlussstand 72.10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.31 Prozent gesteigert.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch