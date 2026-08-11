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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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Profitabler Temenos-Einstieg? 11.08.2026 10:02:37

SPI-Titel Temenos-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Temenos von vor 3 Jahren rentiert?

SPI-Titel Temenos-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Temenos von vor 3 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in Temenos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Temenos
71.17 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

Temenos-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71.88 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.912 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 10.08.2026 1’003.06 CHF wert, da der Schlussstand 72.10 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.31 Prozent gesteigert.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3641 18.06.2027 154750602
Long 12.487 17.12.2027 151874472
Long 286.6 18.09.2026 152125847
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8381 10.90 159232243
Long 12.487 4.15 157689183
Long 15.0842 3.17 157689182
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6791 10.71 155101789
Short 11.9417 4.24 155489141
Short 15.9222 2.11 158244712
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -36.77 145140207
Long 8 -12.01 148467317
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.64 SMYBKU
Short 15’520.45 13.87 SLWB8U
Short 16’124.65 8.87 S03BFU
SMI-Kurs: 14’651.47 11.08.2026 15:56:34
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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