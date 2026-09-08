Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
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|Lohnender Tecan (N)-Einstieg?
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tecan (N)-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Tecan (N)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Tecan (N)-Papier bei 573.50 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.174 Tecan (N)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 197.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.35 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65.65 Prozent verringert.
Tecan (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.48 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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