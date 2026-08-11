SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Tecan (N)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 523.50 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 19.102 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 3’858.64 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 202.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61.41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 2.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch