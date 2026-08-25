SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.08.2025 wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174.30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.737 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 192.70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’105.57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.56 Prozent vermehrt.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 2.43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch