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|Tecan (N)-Investmentbeispiel
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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 312.60 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Tecan (N)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.990 Tecan (N)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’863.08 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 23.11.2026 auf 245.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21.37 Prozent verkleinert.
Tecan (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.04 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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