SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tecan (N)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tecan (N)-Aktie an diesem Tag bei 158.30 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 63.171 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 211.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’367.02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.67 Prozent gesteigert.

Alle Tecan (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch