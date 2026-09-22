Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
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|Tecan (N)-Investment im Blick
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tecan (N)-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tecan (N)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tecan (N)-Aktie an diesem Tag bei 158.30 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 63.171 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 211.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’367.02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.67 Prozent gesteigert.
Alle Tecan (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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