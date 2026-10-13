SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tecan (N)-Papier bei 170.40 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 58.685 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’908.45 CHF, da sich der Wert einer Tecan (N)-Aktie am 12.10.2026 auf 237.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39.08 Prozent angezogen.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch