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Swissquote Aktie 1067586 / CH0010675863

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Ausschüttung im Fokus 08.05.2026 10:03:11

SPI-Titel Swissquote-Aktie: Über diese Dividende können sich Swissquote-Anleger freuen

SPI-Titel Swissquote-Aktie: Über diese Dividende können sich Swissquote-Anleger freuen

So viel Dividende trägt Swissquote zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Swissquote
384.36 CHF -2.15%
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Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Titel Swissquote am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 7.40 CHF je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 23.33 Prozent gestiegen. 89.47 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 39.21 Prozent.

Veränderung der Swissquote-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Swissquote-Titel via SIX SX bei einem Wert von 392.40 CHF aus dem Geschäft. Heute wird das Swissquote-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Swissquote-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Swissquote-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Swissquote-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.52 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1.72 Prozent.

Swissquote-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Swissquote via SIX SX um 12.80 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -12.46 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Swissquote

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 7.01 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 1.79 Prozent bedeuten.

Basisdaten der Swissquote-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Swissquote steht aktuell bei 5.973 Mrd. CHF. Swissquote verfügt über ein KGV von aktuell 19.88. Im Jahr 2025 erzielte Swissquote einen Umsatz von 795.520 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 24.49 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com
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