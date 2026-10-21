SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Swisscom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Anteile betrug an diesem Tag 543.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.389 Swisscom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swisscom-Anteile wären am 20.10.2026 12’311.51 CHF wert, da der Schlussstand 669.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.12 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 34.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch