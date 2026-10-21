Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Swisscom-Anlage?
|
21.10.2026 10:02:15
SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Swisscom-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Swisscom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Anteile betrug an diesem Tag 543.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.389 Swisscom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swisscom-Anteile wären am 20.10.2026 12’311.51 CHF wert, da der Schlussstand 669.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.12 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 34.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Swisscom-Aktie steigt: Martin Resel wird neuer Leiter Geschäftskunden (AWP)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
15.10.26
|SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Swisscom am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.