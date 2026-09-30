Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 30.09.2016 wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 461.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.659 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 637.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’807.67 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 38.08 Prozent.
Swisscom wurde am Markt mit 33.10 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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