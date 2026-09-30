SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 30.09.2016 wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 461.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.659 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 637.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’807.67 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 38.08 Prozent.

Swisscom wurde am Markt mit 33.10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch