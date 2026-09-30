Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 89.77 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, hätte er nun 11.139 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Anteile wären am 29.09.2026 1’361.18 CHF wert, da der Schlussstand 122.20 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 36.12 Prozent.
Swiss Prime Site erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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