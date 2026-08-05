SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag 95.82 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104.367 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’578.19 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 04.08.2026 auf 130.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 35.78 Prozent vermehrt.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 10.47 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch