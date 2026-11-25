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25.11.2026 10:02:18
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90.02 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Prime Site-Aktie investiert, befänden sich nun 1.111 Swiss Prime Site-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 145.86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 131.30 CHF belief. Damit wäre die Investition 45.86 Prozent mehr wert.
Swiss Prime Site erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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