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Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389

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Frühe Investition 23.09.2026 10:02:24

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie gebracht.

Swiss Prime Site
125.92 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Der Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84.55 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.183 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 149.02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49.02 Prozent zugenommen.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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