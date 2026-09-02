Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
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02.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Swiss Prime Site-Papier bei 96.75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.034 Swiss Prime Site-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 128.79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124.60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28.79 Prozent gesteigert.
Am Markt war Swiss Prime Site jüngst 10.04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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