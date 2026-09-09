SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Swiss Prime Site-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84.56 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.826 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (126.80 CHF), wäre die Investition nun 1’499.59 CHF wert. Mit einer Performance von +49.96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 10.02 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch